بينها منافذ إقليم كوردستان.. فرض الضرائب الجمركية في جميع المنافذ الحدودية للعراق

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يوم الخميس، عن تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية الجديدة في كافة المنافذ الحدودية في العراق، ومن ضمنها المعابر الحدودية في إقليم كوردستان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن عمر الوائلي قوله، ان "قرار فرض الرسوم الجمركية الجديدة مطبق منذ صدوره"، مبينا، أن" الهيئة تتابع الدوائر العاملة كافة في المنافذ لضمان سلامة تطبيق القرارات الحكومية الصادرة".

وأضاف، أن" الهيئة تتابع بشكل يومي عمل الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وأي دائرة تتلكأ في تنفيذ القرارات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، لافتا إلى وجود زيارات ميدانية مستمرة للاطلاع بشكل مباشر على سير تنفيذ القرارات".

وبشأن منافذ إقليم كوردستان والتزامها بتطبيق القرارات، أكد الوائلي، أنه" تم توقيع محضر مع ممثلي الإقليم فيما يخص المنافذ الحدودية وتضمين حلول لكافة المسائل العالقة، وهنالك تجاوب إيجابي بهذا الخصوص".

وعن إجراءات الفحوصات الكيميائية والإشعاعية مـن قبـل الأجهـزة المختصـة في المنافذ الحدودية للأسمدة، أشار الوائلي إلى، أن" هنالك قرارات صدرت من مستشارية الأمن القومي صنفت ووضعت ضوابط لدخول وفحص هذه المواد، وهنالك إجراءات أمنية وفنية معتمدة وضوابط لعملية تداولها".

وبشأن حجم المحاصيل المستوردة التي تدخل عبر المنافذ أوضح الوائلي، أن" هنالك متابعة حكومية لملف حماية المنتج والمستهلك"، لافتا إلى، أن" قضية السماح من عدمها تتوقف على حاجة السوق ومستوى الأسعار وموقف المنتج المحلي وحمايته".