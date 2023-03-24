أسعار النفط تنخفض في الأسواق العالمية

أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، مواصلة خسائر اليوم السابق، بفعل مخاوف من "تخمة" محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما.

وقالت جنيفر جرانهولم أمس الخميس، وزيرة الطاقة الأميركية في الكونغرس، إن إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد يستغرق سنوات بعد أن بلغ المخزون أدنى مستوى منذ عام 1983 نتيجة المبيعات التي أجازها الرئيس جو بايدن العام الماضي.

واضافت في جلسة استماع بالكونغرس "هذا العام سيكون من الصعب علينا الاستفادة من هذا السعر المنخفض... لكننا سنواصل البحث عنه في المستقبل لأننا نعتزم التمكن من توفير دولارات دافعي الضرائب".

هذا وبحلول الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.29%، إلى 75.69 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.29 بالمئة، إلى 69.76 دولار للبرميل.

فيما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين 3 و4 بالمئة، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.