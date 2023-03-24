رئيس الوزراء البلجيكي: نتطلع لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، اليوم الجمعة 24 آذار مارس، ان بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

وقال الكسندر دي كرو لكوردستان 24، ان العلاقات بين بلجسكا وإقليم كوردستان جيدة، لكن بلاده تتطلع الى تعزيز هذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات.

وقال دي كرو، "لدينا مصالح مشتركة مع إقليم كوردستان وحماية أمن واستقرار المنطقة أمر مهم للجميع".

وأضاف "لقد عملنا مع حكومة إقليم كوردستان في العديد من المجالات، بما في ذلك استعادة أطفال بلجيكيين وإطلاق سراحهم من الأراضي السورية، وقد قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان عونا كبيرا لنا، ونحن سعداء بهذه المساعدة".

وقال "نحن سعداء بالعلاقة الحالية التي تربطنا بإقليم كوردستان ونتطلع إلى زيادة علاقاتنا وتعاوننا في كافة المجالات".