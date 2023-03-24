سیاسة

داعش يقتل 15 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة
author_image أحمد حاجي
فطر الكمأة
فطر الكمأة
سوریا وسط سوريا مقتل 15 شخصاً داعش الكمأة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل 15 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّته خلايا تابعة لتنظيم داعش، بينما لا يزال أربعون آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وذكر المرصد أن "15 شخصاً على الأقل، هم سبعة مدنيين وثمانية مسلحين محليين موالين لدمشق، قتلوا الخميس ذبحاً على يد خلايا تابعة لتنظيم داعش، أثناء جمعهم الكمأة في الريف الشرقي لمحافظة حماة".

وأوضح أن أربعين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم يأت الإعلام الرسمي على ذكر الهجوم.

ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط فبراير، يشنّ داعش بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.

وفي منتصف شباط فبراير، قتل 68 شخصاً أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه داعش في ريف حمص الشرقي، وفق المرصد. كذلك، قتل آخرون جراء انفجار ألغام سبق للتنظيم أن زرعها خلال سيطرته على المنطقة.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى نيسان أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ 12 عاماً. 

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً متشعباً، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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