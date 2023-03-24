من ضمنها التحقيق في الجرائم المالية.. الأمم المتحدة تعلن عن برامج مشتركة مع القضاء العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، الجمعة، عن برامج واسعة بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى، من بينها مكافحة الفساد وغسيل الأموال والتحقيق في الجرائم المالية.

وقالت مديرة قسم سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رومانه شويگر، إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في 28 نيسان لسنة 2021 قرارها القاضي بالاحتفال بدور القاضيات في مختلف أنحاء العالم".

موضّحةً أن "الدول الأعضاء دعت للاحتفال بتاريخ العاشر من شهر آذار لإظهار الدعم والارتقاء بواقع القاضيات في أجهزة القضاء والأجهزة المتعددة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأكدت شويگر، أن "العلاقة مع مجلس القضاء الأعلى ورابطة القاضيات العراقيات ممتازة"، مشيرةً إلى أن "جهود البرنامج مستمرة للارتقاء بواقع المرأة في مختلف قطاعات الدولة والمجتمع".

وأضافت أن "العمل المشترك الذي يجمعنا بمجلس القضاء الأعلى والقاضي فائق زيدان، واسع جداً وليس فقط للبرامج التدريبية أو مختلف المواضيع التي تهم القضاء وكادر القضاة".

وقالت: "إنما أيضاً برامج تكافح الفساد وغسيل الأموال والتحقيق في الجرائم المالية وما يتعلق بها"، لافتةً إلى أن "هناك برامج واسعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكتها مع القضاء الأعلى".

وتابعت "هناك جهود حثيثة تبذل من جانب مجلس القضاء الأعلى وكل كوادره لمواجهة الكثير من التحديات، بهدف إحقاق العدل لتعزيز النمو الاقتصادي".