سیاسة

البرلمان النمساوي يصنّف الهجوم الكيماوي على حلبجة "إبادة جماعية"

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النائبة النمساوية السابقة عن حزب الخضر بيريفان أصلان
النائبة النمساوية السابقة عن حزب الخضر بيريفان أصلان
کوردستان حلبجة إقليم كوردستان إبادة جماعية الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- صنّف برلمان النمسا الهجوم الكيماوي على الكورد في حلبجة بإقليم كوردستان عام 1988، على أنها "إبادة جماعية".

وقالت النائبة النمساوية السابقة عن حزب الخضر، بيريفان أصلان، "لأول مرة في التاريخ يعترف البرلمان النمساوي بالهجوم الكيماوي على حلبجة باعتباره "إبادة جماعية".

وأضافت أصلان (41 عاماً) المتحدرة من شمال كوردستان أن "جميع الأحزاب النمساوية في البرلمان اعترفت بالهجوم على كونه "إبادة جماعية".

ولفتت أصلان التي كانت عضواً في البرلمان النمساوي بين عامي 2013 و2017، أن البرلمان اعترف عام 2017 بالمجزرة التي ارتُكِبت بحق الإيزيديين، على أنها "إبادة جماعية".

مشيرةً أنه بطلبٍ من الإيزيديين حينها، لم يتم الاعتراف بالمجزرة على أنها "إبادة جماعية بحق الكورد"، وبدلاً عن ذلك تم الاعتراف بها "إبادة جماعية للإيزيديين".

 

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