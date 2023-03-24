تعيين 50 مدرساً للغة الكوردية في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة التربية في تركيا، تعيين 50 مدرساً للغة الكوردية، ليرتفع بذلك عدد مدرسي اللغة الكوردية باللهجتين الكورمانجية والزازاكية، إلى 129 مدرساً في البلاد.

ووفقاً لقرار وزارة التربية في تركيا لعام 2023، فإنه سيتم تعيين 35 مدرساً للهجة الكورمانجية، و15 مدرساً للهجة الزازاكية.

إلى الآن تم تعيين 79 مدرساً للغة الكوردية للهجتين الكورمانجية والزازاكية من قبل وزارة التربية في تركيا، وبعد صدور هذا القرار سيرتفع عدد مدرسي اللغة الكوردية إلى 129 مدرساً.

من جانبه أكد المتحدث باسم منصة اللغة الكوردية شرفخان جزيري لكوردستان 24، أن "تعيين مدرسين للغة الكوردية ليس مسألة انتخابية، بل هو حق طبيعي ومبدأ من مبادئ حقوق الإنسان"، مضيفاً "من حق الجميع الدراسة بلغتهم الأم".

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية في تركيا، فإنه سيتم تعيين 45 ألف مدرس في البلاد، ومن ضمنهم 50 مدرساً فقط للغة الكوردية.

وفي هذا الصدد قال مدير هزكورد باريج جلالي، "على الرغم من أن العدد قليل جداً"، مضيفاً "لكن مع ذلك فإنها خطوة مهمة، لترسيخ الدراسة باللغة الأم".

سنوياً يتم استلام طلبات تعيين المدرسين في وزارة التربية في تركيا في الفترة ما بين 2 و6 أيار، وذلك بعد تقديم امتحان مكتوب وشفهي، وبعدها بفترة وجيزة يتم إعلان النتائج، ويبدأ المعيّنون حديثاً مهامهم في شهر أيلول.