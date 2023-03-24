ریاضة

بايرن ميونيخ يقيل مدربه ناغلسمان ويعيّن توخيل خلفاً له

author_image Kurdistan24 اربیل
توماس توخيل ويوليان ناجلزمان
توماس توخيل ويوليان ناجلزمان
العالم بايرن ميونيخ مانشستر سيتي توماس توخيل ناغلسمان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الجمعة، عن إنهاء التعاقد مع المدرب يوليان ناجلزمان وتعيين توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلاً له.

تأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاماً بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وتولى ناجلزمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي في الموسم الماضي.

وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.  

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف