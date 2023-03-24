بايرن ميونيخ يقيل مدربه ناغلسمان ويعيّن توخيل خلفاً له

أربيل (كوردستان 24)- أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الجمعة، عن إنهاء التعاقد مع المدرب يوليان ناجلزمان وتعيين توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلاً له.

تأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاماً بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وتولى ناجلزمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي في الموسم الماضي.

وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.