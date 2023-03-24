العثور على جثة متفحمة في قضاء شيخان بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة دهوك، اليوم الجمعة، العثور على جثة متفحمة في قضاء شيخان، شرقي المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة دهوك هيمن سليمان، "عثرت الشرطة المحلية في قضاء شيخان شرق محافظة دهوك، اليوم الجمعة، على جثة شخص مجهول الهوية في محيط قرية ئيسيا التابعة للقضاء".

وتابع سليمان أن "الجثة متفحمة جراء حرقها ما يصعب على المحققين الكشف عن هويتها"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في دهوك، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لكشف ملابسات القضية".