مجتمع

العثور على جثة متفحمة في قضاء شيخان بمحافظة دهوك

وتابع سليمان أن "الجثة متفحمة جراء حرقها ما يصعب على المحققين الكشف عن هويتها"
author_image أحمد حاجي
کوردستان دهوك قضاء شيخان جثة متفحمة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة دهوك، اليوم الجمعة، العثور على جثة متفحمة في قضاء شيخان، شرقي المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة دهوك هيمن سليمان، "عثرت الشرطة المحلية في قضاء شيخان شرق محافظة دهوك، اليوم الجمعة، على جثة شخص مجهول الهوية في محيط قرية ئيسيا التابعة للقضاء".

وتابع سليمان أن "الجثة متفحمة جراء حرقها ما يصعب على المحققين الكشف عن هويتها"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في دهوك، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لكشف ملابسات القضية".

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الجثة المتفحمة 

 

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