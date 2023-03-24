آلاف الموظفين الحكوميّين في بريطانيا يبدأون إضراباً اعتباراً من 11 نيسان

أربيل (كوردستان 24)- قالت نقابة الخدمات العامة والتجارية، الجمعة، إن أكثر من ثلاثة آلاف موظف حكومي بريطاني على مستوى أربع إدارات حكومية سيضربون ابتداء من 11 نيسان اعتراضاً على الأجور.

وقال أمين عام النقابة مارك سيروتكا "يطالبون الحكومة بأن تجري محادثات مثمرة معنا ووضع بعض المال على الطاولة لمنحهم زيادة أجور لائقة".

وأضافت النقابة أن التحرك سيشمل جهات من بينها وزارة البيئة والغذاء والشؤون القروية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (رويترز).

يأتي ذلك، في وقتٍ تشهد فرنسا تظاهراتٍ مليونية في عدة مدنٍ فرنسية، احتجاجاً على قرار الرئيس الفرنسي بتعديل قانون التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.