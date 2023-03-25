مجتمع

المسجد النبوي يقدم 300 ألف وجبة إفطار يومياً لزواره

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- في كل عام تتأهب شركات الإعاشة في المدينة المنورة لتزويد سُفر الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي بكل ما تحتاجه من وجبات، ليوفروا يومياً قرابة 300 ألف وجبة للزوار والمعتمرين موزعة على ثلاثة آلاف سُفرة تغذي الصائمين بإفطارهم.

ويتاح إفطار الصائمين في المسجد النبوي والسطح والساحات، ويطبق على مقدمي الإفطار الشروط الصحية والوقائية، وتتكون الوجبات من الماء، والتمر المغلف، والزبادي، والدقة المغلفة، والخبز من إنتاج اليوم نفسه وبأعداد مناسبة لعدد الوجبات، بالإضافة للفطائر المغلفة بأنواعها، ويكون الغلاف الخارجي للوجبات "كيس شفاف" معتمداً من قبل الوكالة، بالإضافة إلى التنسيق مع جمعية حفظ النعمة لرفع زوائد الطعام بعد صلاة المغرب يومياً، كذلك تضم الوجبات مشروبات ساخنة كالشاي والقهوة.

وتقوم وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع مقدمي خدمة الإفطار بتنظيم عملية الإفطار من إعداد الوجبات من خلال أصحاب السُفر، أو عن طريق شركات الإعاشة المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة لسلامة الصائمين، وتهيئة جميع السبل للقائمين على تقديمها، وتحديد مواقع وضع السفر داخل المسجد وخارجه.

كما يتم توريد 400 طن ماء زمزم من خلال 20 ناقلة يومياً، وتقديم سقيا ماء زمزم عبر الحافظات في عموم المسجد النبوي وسطحه وساحاته مع وجود نوافير الشرب في الساحات، بالإضافة إلى توزيع (10) ملايين عبوة ماء للزوار.

المصدر: الشرق الاوسط

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