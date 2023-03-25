مجلس النواب العراقي يصوت على مشروع قانون الانتخابات

أربيل (كوردستان 24 ) - يجتمع مجلس النواب العراقي اليوم السبت 25 اذار للتصويت على التعديل الثالث لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن جدول أعمال جلسة اليوم ، وبحسب جدول الأعمال ، سيتم التصويت على مشروع القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وبحسب جدول الأعمال فإن الجلسة ذاتها ستصوت على الموافقة أو رفض رد مجلس الأمانة العامة لشبكة الإعلام العراقي.

وتصر بعض الأحزاب على أن تمرير مشروع القانون في البرلمان كما هو سيضر بمصالحها ، خاصة الأحزاب الصغيرة وبعض الطوائف الدينية في المدن.