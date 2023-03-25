سیاسة

مجلس النواب العراقي يصوت على مشروع قانون الانتخابات

author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - يجتمع مجلس النواب العراقي اليوم السبت 25 اذار للتصويت على التعديل الثالث لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن جدول أعمال جلسة اليوم ، وبحسب جدول الأعمال ، سيتم التصويت  على مشروع القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وبحسب جدول الأعمال فإن الجلسة ذاتها ستصوت على الموافقة أو رفض رد مجلس الأمانة العامة لشبكة الإعلام العراقي.

 وتصر بعض الأحزاب على أن تمرير مشروع القانون في البرلمان كما هو سيضر بمصالحها ، خاصة الأحزاب الصغيرة وبعض الطوائف الدينية في المدن.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف