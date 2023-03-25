زلزال جديد يضرب تركيا

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه سجل زلزالا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية اليوم السبت 25 اذار .

ويقع مركز الزلزال على بعد 16 كم جنوب غرب مدينة البستان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80.4 ألف نسمة، وعلى عمق كيلومترين.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

من جانبها، قدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD، قوة الزلزال بـ4,5 درجة، مشيرة إلى أنه وقع في الساعة 07:39 صباحا على عمق 7 كيلومترات.

المصدر: وكالات