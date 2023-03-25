في مشهد نادر الحدوث.. باحث يحصل على "الدكتوراه" داخل العناية المركزة
أربيل (كوردستان24)- سعى الباحث المصري محمود وهبة للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر رغم مرضه الشديد وهو ما استدعى إجراء المناقشة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، في مشهد نادر الحدوث.
وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة الازهر أحمد زارع لموقع سكاي نيوز "أن قيادات الجامعة ولجنة مناقشة الدكتوراه لم تتردد لحظة في تذليل كافة العقبات من أجل إتمام مناقشة وهبة داخل المستشفى والتي جرت بصورة جيدة وكان لها مردود إيجابي على الحالة النفسية للباحث".
وأضاف أحمد زارع "كان وهبة يعمل بهمة ونشاط على تنفيذ رسالة الدكتوراه منذ فترة طويلة بمتابعة مستمرة مع أساتذته، حيث عُرف عنه شغفه بالدراسة والجدية خلال مراحل بحثه واهتمامه بكافة التفاصيل المتعلقة بموضوع رسالته قبل أن يتعرض فجأة لوعكة صحية".
وأشار زارع الى انه "بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قيادة الجامعة تم التواصل مع المستشفى للتأكد من إمكانية مناقشة رسالة الدكتوراه بداخلها، فوجئنا بترحيب كبير بالفكرة وتجهيز غرفة العناية المركزة لتصبح ملاءمة لاتخاذ تلك الخطوة الإنسانية واستقبال أساتذة وهبة".
وأكد أحمد زارع " شهدت المناقشة ارتداء وهبة للزي المخصص للأمر فضلا عن حضور عدد من أفراد أسرته للتواجد رفقته في تلك اللحظات المهمة بجانب أطباء الرعاية المركزة لمتابعة حالته لحظة بلحظة والتأكد من سلامته كما تواجد الدكتور عبد الحميد محمد ربيع، المشرف على الرسالة وباقي أعضاء اللجنة الموقرين".
ويذكر زارع "شهدت المناقشة ارتداء وهبة للزي المخصص للأمر فضلا عن حضور عدد من أفراد أسرته للتواجد رفقته في تلك اللحظات المهمة بجانب أطباء الرعاية المركزة لمتابعة حالته لحظة بلحظة والتأكد من سلامته كما تواجد الدكتور عبد الحميد محمد ربيع، المشرف على الرسالة وباقي أعضاء اللجنة الموقرين".
وأوضح المتحدث باسم جامعة الازهر "امتدت الجلسة لنحو 120 دقيقة شهدت نقاش واسع بين الباحث ولجنة المناقشة حول رسالته في فلسفة الإحصاء، وهو مجال صعب للغاية لكنه أظهر خلال المقابلة تميز كبير وثقة في حديثه ليتم منحه في نهاية اللقاء درجة الدكتوراه من كلية التجارة بجامعة الأزهر".