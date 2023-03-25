في مشهد نادر الحدوث.. باحث يحصل على "الدكتوراه" داخل العناية المركزة

أربيل (كوردستان24)- سعى الباحث المصري محمود وهبة للحصول على درجة الدكتوراه من ‏جامعة الأزهر رغم مرضه الشديد وهو ما استدعى إجراء المناقشة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، ‏في مشهد نادر الحدوث.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة الازهر أحمد زارع لموقع سكاي نيوز "أن قيادات الجامعة ولجنة مناقشة ‏الدكتوراه لم تتردد لحظة في تذليل كافة العقبات من أجل إتمام مناقشة وهبة داخل المستشفى والتي جرت بصورة ‏جيدة وكان لها مردود إيجابي على الحالة النفسية للباحث".

وأضاف أحمد زارع "كان وهبة يعمل بهمة ونشاط على تنفيذ رسالة الدكتوراه منذ فترة طويلة ‏بمتابعة مستمرة مع أساتذته، حيث عُرف عنه شغفه بالدراسة والجدية خلال مراحل بحثه واهتمامه بكافة ‏التفاصيل المتعلقة بموضوع رسالته قبل أن يتعرض فجأة لوعكة صحية".

وأشار زارع الى انه "بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قيادة الجامعة تم التواصل مع ‏المستشفى للتأكد من إمكانية مناقشة رسالة الدكتوراه بداخلها، فوجئنا بترحيب كبير بالفكرة وتجهيز غرفة العناية ‏المركزة لتصبح ملاءمة لاتخاذ تلك الخطوة الإنسانية واستقبال أساتذة وهبة".

وأكد أحمد زارع " شهدت المناقشة ارتداء وهبة للزي المخصص للأمر فضلا عن حضور عدد من أفراد أسرته للتواجد ‏رفقته في تلك اللحظات المهمة بجانب أطباء الرعاية المركزة لمتابعة حالته لحظة بلحظة والتأكد من سلامته كما ‏تواجد الدكتور عبد الحميد محمد ربيع، المشرف على الرسالة وباقي أعضاء اللجنة الموقرين".

ويذكر زارع "شهدت المناقشة ارتداء وهبة للزي المخصص للأمر فضلا عن حضور عدد من أفراد أسرته للتواجد ‏رفقته في تلك اللحظات المهمة بجانب أطباء الرعاية المركزة لمتابعة حالته لحظة بلحظة والتأكد من سلامته كما ‏تواجد الدكتور عبد الحميد محمد ربيع، المشرف على الرسالة وباقي أعضاء اللجنة الموقرين".

وأوضح المتحدث باسم جامعة الازهر "امتدت الجلسة لنحو 120 دقيقة شهدت نقاش ‏واسع بين الباحث ولجنة المناقشة حول رسالته في فلسفة الإحصاء، وهو مجال صعب للغاية لكنه أظهر خلال ‏المقابلة تميز كبير وثقة في حديثه ليتم منحه في نهاية اللقاء درجة الدكتوراه من كلية التجارة بجامعة الأزهر".

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