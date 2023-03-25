السوداني يفتتح مصنع الصحة الوطني لانتاج مواد التعقيم

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم مصنع الصحة الوطني لانتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي، مؤكداً أن الامن الدوائي والصحي من أهم متطلبات المواطن.

وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح مصنع الصحة الوطني التابع لوزارة الصحة العراقية "ان المصنع الوطني سيؤمن جميع المعقمات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة"، مؤكداً أن "افتتاح المصنع الوطني رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية".

وأوضح السوداني في كلمته أنه "لا بد أن تكون الدولة قادرة على تأمين المستلزمات الطبية"، منوهاً بأن "حجم سوق الأدوية تجاوز الـ 3 مليارات دولار".

ولفت إلى أن "الإنتاج الوطني من الأدوية يبلغ 10 بالمئة فقط"، مردفاً بالقول: "نأمل من القطاع الخاص المساهمة في الإنتاج الوطني من الأدوية".

وأشار الى "أن المصنع الوطني سيلبي احتياجات المرضى في المستشفيات من المطهرات والمعقمات ومحاليل الغسيل الكلوي وسيكون لديه 15 بالمئة من مبيعات المواد المنتجة"، مشيرا الى ان "هناك استعداد لإضافة خطوط إنتاج جديدة في المصنع الوطني".

يذكر أن مصنع الصحة الوطني تابع لوزارة الصحة العراقية، وخاص بانتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية متعددة، لتغطية حاجات المؤسسات الصحية في عموم العراق.