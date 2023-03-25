لجنة نيابية: ميناء الفاو يحتوي 6 أرصفة لتصدير النفط بطاقة 230 ألف برميل يومياً

أربيل (كوردستان 24 ) - أوضحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم السبت، 25 اذار أهمية ميناء الفاو الكبير على القطاع النفطي، فيما أشارت الى أن الميناء يحتوي 6 أرصفة لتصدير النفط بطاقة 230 ألف برميل يومياً.

وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "ميناء الفاو الكبير سيكون قادراً على استيعاب سفن شحن أكبر نظراً لعمقه إذ لديه حجم غاطس أكبر من قناة السويس"، لافتة الى أن "الميناء سيحتوي 6 أرصفة لتصدير النفط بطاقة تبلغ 350 ألف برميل يومياً، وخزانات لواردات المنتجات النفطية بطاقة تبلغ 300 ألف متر مكعب".

وأضافت الموسوي أن "الصادرات غير النفطية لا تشكل سوى 4% من الموازنة العراقية، ويمكن تحقيق تنوع في مصادر الدخل من خلال المشاريع التي تستغل الموقع الجغرافي للعراق، فهذه المشاريع المترابطة تهدف إلى أن تكون متكاملة"، مؤكدة أنه "سيكون في ميناء الفاو 99 رصيفاً ما يجعله أكبر ميناء في غرب آسيا، متجاوزا ميناء جبل علي في الإمارات، الذي يضم 67 رصيفا فقط للحاويات".