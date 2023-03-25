سیاسة

أنقرة: أردوغان وبوتين بحثا الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين

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مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
ترکیا

أربیل (كوردستان 24 ) -أعلنت الرئاسة التركية في بيان لها ،السبت، 25 اذار أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الملف الأوكراني والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر بيان الرئاسة اليوم ،أن المحادثة تضمنت مناقشة الخطوات الخاصة بتحسين العلاقات التركية الروسية والتطورات المتعلقة بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا.
واضاف، أن أردوغان شكر الرئيس الروسي على "موقفه الإيجابي فيما يتعلق بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود".
وأعرب أردوغان عن اهتمام أنقرة بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
وأشار أردوغان إلى إمكانية اتخاذ خطوات جديدة على أساس التعاون الاقتصادي الروسي التركي  المتفق عليه في سوتشي.
وكان أردوغان أعلن الأربعاء عزمه الاتصال بنظيره الروسي هاتفيا، خلال أيام، لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتصدير

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