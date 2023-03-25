دمشق تحتضن اجتماعاً رباعياً لوزراء زراعة العراق ولبنان والأردن

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق يوم غدٍ الأحد، في العاصمة السورية دمشق، فعاليات الاجتماع الرباعي الرابع لوزراء الزراعة في كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن.

الاجتماع الوزاري لهذا العام الذي سيمتد ليومين، من المقرّر أن ينطلق في فندق الداما روز بدمشق، تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي".

وسيناقش النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية، التي عقدت خلال العام الماضي في العراق ولبنان والأردن، وسبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية، ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع.

كما ستتخلل الاجتماعات، جلسات حوارية وعرض لاستراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي، وزيارة للمراكز البحثية والعلمية المختصة في القطاع الزراعي، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).