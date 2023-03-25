الدفاع المدني: أكثر من 2500 مبنى في العراق مهددة بالسقوط

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مديرية الدفاع المدني في العراق أن أكثر من 2500 مبنى في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى مهددة بالسقوط، وتشكّل خطراً كبيراً لساكنيها.

وقال المدير العام للدفاع المدني، اللواء محسن كاظم علك، إن 2517 بناية آيلة إلى السقوط، وعزا ذلك إلى تقادم البناء والرطوبة، والأخطاء الهندسية في المباني المشيدة حديثاً بسبب إضافة طوابق أخرى.

في غضون ذلك، طالبت الجهات المعنية الدفاع المدني بإخلاء المباني الآيلة للسقوط "تفادياً لوقوع كوارث إنسانية"، خاصةً تلك التي تحيطها التشققات وتقطنها عشرات الأسر في مناطق متعددة، كالشورجة والشيخ عمر والكاظمية والحارثية.

ولفت اللواء إلى أن مراكز الدفاع المدني حددت الأبنية الآيلة إلى السقوط بجميع المحافظات، وكتبت للدوائر ومن ثم للأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتمثّل المباني المخالفة لشروط السلامة والمباني المتقادمة، تهديداً حقيقياً لحياة العراقيين، حيث سبق لمديرية الدفاع المدني، أن حذّرت من حدوث انهيارات في المباني الحكومية والأهلية.

وسجّلت بغداد ومحافظات أخرى خلال الفترة السابقة انهيار عدة مبانٍ، أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين.