مطالبات عراقية بإيقاف عرض مسلسلٍ رمضاني بتهمة تشويه الحقائق

أربيل (كوردستان 24)- طالب نواب عراقيون ووجهاء عشائر بإيقاف مسلسل "الكاسر" التي تعرضه قناة (يو تي في) منذ الأول من شهر رمضان، بتهمة تشويه الحقائق والإساءة إلى العشائر ووجهائها.

وخاطب النائب مصطفى سند هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن العمل الذي اعتبره مسيئاً للمجتمع الجنوبي في العراق ومخالفاً للواقع، وطالبهم بضرورة التدخل لإيقاف عرضه.

وردّاً على ذلك، أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، أنه تم إبلاغ القناة العراقية بضرورة إيقاف مسلسل الكاسر بعد المطالبات النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت الهيئة.

وأضاف أن "الهيئة تقدر عالياً المطالبات العشائرية الحقة لأبناء شعبنا في جنوب العراق العزيز، وسوف نتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم".

وتدور أحداث المسلسل في قرية عراقية، يتناول قصة زعيم قبلي يسعى للثأر لوالديه، وسط اتهامات بتشويه سمعة عشائر الجنوب.