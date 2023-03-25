‌أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، السبت، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيسين "بحثا خطوات تطوير العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار أردوغان إلى "إمكانية اتخاذ خطوات جديدة على أساس اتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المبرم بين البلدين في سوتشي خلال 2022".

وتوجه أردوغان "بالشكر لبوتين لموقفه الإيجابي حول تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود".

ولفت أردوغان إلى "إيلاء بلاده أهمية لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات في أقرب وقت".

من جانبه أفاد الكرملين بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وساطة موسكو البناءة في تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيانه اليوم السبت: "تم خلال الاتصال التطرق إلى موضوع الأزمة السورية، وتم كذلك التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية -السورية".

وأكد الرئيس التركي، في هذا الصدد على الدور البناء للوساطة الروسية.

وذكر بيان الكرملين أن الزعيم التركي قدر بشكل إيجابي موافقة روسيا على تمديد اتفاقيات اسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإلغاء الحظر على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، لفترة 60 يوماً.

كما تم خلال المحادثة التعبير عن تفهم عزم الجانب الروسي على الوصول إلى تنفيذ كامل للجزء الثاني من اتفاقيات "الحزمة" المذكورة والمتعلق بإزالة العوائق أمام المنتجات الزراعية من روسيا.

وبحث الزعيمان قضايا الشراكة الروسية التركية في مختلف المجالات، حيث أعربا عن الارتياح للديناميكيات الإيجابية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتنفيذ الناجح للمشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة الذرية في تركيا.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين انتهز الفرصة وهنأ نظيره التركي وشعب تركيا بحلول شهر رمضان المبارك.

المصدر: الأناضول+روسيا اليوم