وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان: قرار المحكمة الفرنسية لن يؤثر على علاقاتنا مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يؤثر على علاقاتنا مع حكومة بغداد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن "حكومة إقليم كوردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز".

وأضاف البيان "وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان".

وبين أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كوردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور".

وأشار إلى أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد"، مضيفاً "وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".

وتابع "وإذ تؤكد حكومة إقليم كوردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".