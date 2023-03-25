سیاسة

ميراني: أُنجِز الكثير لأجل كوردستان والمشككون هم "أعداء وخصوم"

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مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني
مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني
کوردستان فاضل ميراني الحزب الديمقراطي الكوردستاني إقليم كوردستان زاخو محمد خالد بوصلي

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، إن من يقول أنه لم ينجز شيء لأجل إقليم كوردستان "هم أعداء وخصوم سواء كانوا في الداخل أو الخارج".

وأضاف ميراني خلال مشاركته في تشييع جثمان القائد محمد خالد بوصلي، في زاخو: "لقد تم عمل الكثير لإقليم كوردستان فيما يتعلق بالازدهار "، لكن "يجب عمل المزيد".

وتابع: "ليس صحيحاً أنه لم يتم عمل شيء لإقليم كوردستان فيما يتعلق بالازدهار،  لقد تم عمل الكثير ويجب عمل المزيد لمواطني الإقليم، لأنهم يستحقون ذلك".

ويرى ميراني أن من يدّعي أنه لم يتم فعل شيء لإقليم كوردستان هم "أعداء ومعارضون" في الداخل والخارج و "لا يرون تقدم إقليم كوردستان".

وأشار مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني، إلى مدينة زاخو مثالاً لمدينةٍ متطورة في الإقليم.

وقال: "عندما كان مقرنا الرئيسي في زاخو في التسعينيات، لم تكن هذه المدينة متطورة"، ولفت "هذا يسعدنا ولكن يجب تقديم المزيد من الخدمات لهذه المدينة".

في غضون ذلك، أشاد ميراني بتضحية "بوصلي"، وقال: "المئات مثل محمد خالد بوصلي ضحوا بأنفسهم من أجل إقليم كوردستان، لكي يعيش الشعب الكوردستاني في حريةٍ ورخاء، يجب أن يتم خدمتهم بشكلٍ جيد للغاية الآن".

 

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