المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور محطة زابوريجيا الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي السبت إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذراً من الوضع "الخطير" هناك.

وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علماً بأن محيط المحطة يتعرّض بشكل مستمر للقصف.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيزور المنشاة للمرة الثانية "لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها".

وجاء في بيان لغروسي "على الرغم من أن تواجدنا في المنشأة مر عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة".

وتابع "المخاطر التي تهدد السلامة والأمان جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث".

واقترح غروسي إقامة منطقة آمنة حول الموقع.

وقال "أنا مصمم على مواصلة القيام بكل ما باستطاعتي للمساعدة في تقليص مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب المأساوية في أوكرانيا".

وسيرافق فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، علماً بأن الوكالة متواجدة في المنشأة منذ أيلول سبتمبر.

وفي شباط فبراير تم تأخير المداورة نحو شهر، وفق ما أعلنت الوكالة مندّدة بـ"ظروف صعبة للغاية واجهها الخبراء".

إلى ذلك تعرّضت المنشاة لانقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وتحتاج المنشأة للتغذية بالتيار الكهربائي بشكل مستمر لضمان وظائف الأمان والسلامة النووية.