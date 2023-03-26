انضمام العراق رسمياً لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الموارد المائية، ، انضمام العراق رسمياً لاتفاقية "هلسنكي" لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

وقالت الوزارة في بيان تابعته كوردستان 24 إنه "اودع العراق صك الانضمام الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويروك في 24/3/2023 وتهدف الاتفاقية إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين ادارة الموارد المائية على المستوى الوطني".

وأضاف البيان، أنه "يعتبر العراق أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية والعضو التاسع والأربعون في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي".