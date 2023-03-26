مقر البارزاني يرد على وصف اقليم كوردستان بالكيان "الكارتوني"

أربیل (كوردستان 24 ) - انتقد مقر البارزاني، اليوم الأحد، 26 اذار بشدة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات على لسان أحد المسؤولين الأمريكيين التي وصف بها كيان إقليم كوردستان بـ"الكارتوني".

وقال المقر في بيان اليوم، "فيما يتعلق بالتفسيرات التي لا أساس لها والتي وصفت إقليم كوردستان بالكارتوني نعلن لجميع الجهات أن إقليم كوردستان ليس كارتونيا بل هو نتاج لدماء آلاف الشهداء ودموع الآلاف من أمهاتهم".

وأضاف البيان أن "‏إقليم كوردستان تأسس بدم ودموع شعبنا ويتم الحفاظ عليه بهذا الدم وهذه الدموع".