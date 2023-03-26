سیاسة

مقر البارزاني يرد على وصف اقليم كوردستان بالكيان "الكارتوني"

"إقليم كوردستان ليس كارتونيا بل هو نتاج لدماء آلاف الشهداء ودموع الآلاف من أمهاتهم".
author_image دیار بکر
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - انتقد مقر البارزاني، اليوم الأحد، 26 اذار بشدة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات على لسان أحد المسؤولين الأمريكيين التي وصف بها كيان إقليم كوردستان بـ"الكارتوني".

وقال المقر في بيان اليوم، "فيما يتعلق بالتفسيرات التي لا أساس لها والتي وصفت إقليم كوردستان بالكارتوني نعلن لجميع الجهات أن إقليم كوردستان ليس كارتونيا بل هو نتاج لدماء آلاف الشهداء ودموع الآلاف من أمهاتهم".

وأضاف البيان أن "‏إقليم كوردستان تأسس بدم ودموع شعبنا ويتم الحفاظ عليه بهذا الدم وهذه الدموع".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف