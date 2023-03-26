سیاسة

تراجع إقبال العراقيين على شراء المنازل في تركيا

"نسبة الشراء إنخفضت إلى 65% خلال شهري كانون الثاني، وشباط من العام الحالي،"
author_image دیار بکر
العراق

 أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الأحد، 26 اذار عن تراجع إقبال العراقيين على شراء المنازل في تركيا مع بداية العام الحالي مقارنة بالعام السابق 2022، فيما عزا خبير اقتصادي ذلك الى تعديل تركيا لقيمة العقار للحصول على الجنسية.

وقالت الهيئة في جدول لها اطلعت عليه كوردستان 24 ، ان "نسبة شراء العراقيين للمنازل في تركيا انخفضت إلى 65% خلال شهري كانون الثاني، وشباط من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، مبينة ان "العراقيين اشتروا خلال الشهرين المذكورين من العام الحالي 402 منزل مقارنة بـ 1146 منزلا بنفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "مواطني روسيا تخطوا كلاً من العراق وايران في شرائهم للمنازل في تركيا خلال أول شهرين من العام 2023 ليصل الى 2740 منزلا مقارنة بـ 988 منزلا بنفس الفترة من العام الماضي ليحتلوا المرتبة الأولى في شرائهم المنازل خلال العام الحالي".

ووفقا للهيئة فان "ايران جاءت ثانيا بشرائها للمنازل في تركيا وبواقع 971 منزلا خلال كانون الثاني وشباط من العام الحالي مقارنة بـ 1472 منزلا خلال نفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "اوكرانيا جاءت ثالثا بأكبر مشترٍ للمنازل في تركيا خلال العام الحالي بواقع 299 منزلا، تلاها كازاخستان رابعا بواقع 288 منزلا، ومن ثم المانيا خامسا بـ 250 منزلا".

ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن تصنيفهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .".
 

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