اهم مشاريع الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري

أربيل (كوردستان 24 ) - نفذت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان عدة مشاريع إستراتيجية وهامة منذ بداية العام الجاري ، وكلها تقوم على بناء البنية التحتية.

ومن اهم مشاريع الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان هذا العام:

- تصدير الرمان الكوردستاني للخارج

"وفينا بوعدنا" ، عنوان منشور لرئيس مجلس وزراء كوردستان مسرور بارزاني على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصدير أول قافلة من رمان كوردستان إلى الخارج.

وبحسب وزارة الزراعة ، فإن ما مجموعه 8500 دونم من الأراضي المزروعة بالرمان في إقليم كوردستان، وتنتج نحو 43 ألف و435 طن من الرمان العالي الجودة .

Kurdistan’s finest, organic produce now on shelves in four new markets: UAE, Saudi Arabia, Bahrain and Oman.#Hanar pic.twitter.com/XK2Jf4chBf — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 12, 2023

يعد تصدير الرمان الكوردستاني إلى الخارج خطوة مهمة في عملية الانتعاش الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وإنشاء البنية التحتية.

تفاح برواري

كما أوفى رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بوعده بالعمل على تصدير الرمان الكوردستاني الى دول الخليج بدأ العمل أيضا بالتفاح الكوردستاني .

حاليا ، يباع تفاح إقليم برواري في تسعة فروع من المتاجر العالمية في إقليم كوردستان ، بالإضافة إلى تصدير العسل والفراولة.

ومن المتوقع أن يتم تصدير التفاح إلى وسط وجنوب العراق ودول الخليج هذا العام.

Kurdish Barwary apples now available across Kurdistan in 9 stores of international retail chains. pic.twitter.com/dDePYCpZU1 — Kurdistan Regional Government (@Kurdistan) February 1, 2023

التأشيرة الإلكترونية لإقليم كوردستان

أعلن رئيس الوزراء مسرور بارزاني ، في 22 فبراير 2023 ، عن أول بوابة إلكترونية للتأشيرات في إقليم كوردستان ، وهي جزء من أجندة الحكومة في مجال رقمنة الخدمات العامة.

وبخصوص الغرض من إنشاء هذا المشروع ، أوضح مسرور بارزاني أن هذا المشروع سيساعد كل من يرغب في زيارة إقليم كوردستان بغرض السياحة أو الاستثمار.

مشروع التأشيرة الإلكترونية هو أحد المشاريع المهمة للكابينة التاسعة الذي سيساعد على إنعاش قطاع السياحة في إقليم كوردستان وتنويع مصادر الدخل.

مباردة " حسابي "

أعلنت حكومة إقليم كردستان أواخر الشهر الماضي إطلاق مبادرة حسابي ، وهي برنامج مالي شامل لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.

وقال مسرور بارزاني ان مباردة "حسابي " ستوفر طريقة آمنة وشفافة ومريحة لموظفي الحكومة والمتقاعدين لتلقي رواتبهم من خلال شبكة من أجهزة الصراف الآلي ، والتي ستكون متاحة في أكثر من 1000 موقع في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

وتابع : "بفضل هذه المبادرة ، سيتمكن موظفو القطاع العام من الوصول إلى الخدمات المصرفية الحديثة ، بما في ذلك القروض وسعة الادخار والتحويلات المحلية والدولية وسعة السحب الدولية والمدفوعات عبر الإنترنت والرقمية".