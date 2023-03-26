رئيس اقليم كوردستان يحدد 18 تشرين الثاني المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية

أربيل (كوردستان 24 ) -أصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد ، 26 اذار مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل كوردستان 24 "اليوم الاحد المصادف 26 من شهر آذار/مارس 2023 أصدر رئيس إقليم كوردستان و بموجب القانون رقم واحد لسنة 2005 المعدل لقانون رئاسة الاقليم مرسوما لإجراء انتخابات برلمان كوردستان بدورته التشريعية السادسة يقضي بتحديد يوم 18/11/2023 موعدا لإجراء تلك الانتخابات"

وأضاف شهاب خلال تلاوته المرسوم، "نطالب جميع القرى السياسية بمراعاة المصلحة العامة و حل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان و غيرها و ذلك لانجاح الانتخابات".

وطلب رئيس الإقليم أيضا بحسب المرسوم من الأمم المتحدة دعم اقليم كوردستان لإنجاح العملية الانتخابية.