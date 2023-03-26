اقتصاد

أكثر من 7 مليار دولار.. "سومو" تكشف تفاصيل إيرادات النفط خلال شباط الماضي

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الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية
الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية
العراق العراق النفط العراقية سومو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن إيرادات النفط الخام المصدر عبر شركة التسويق (سومو)، بلغت أكثر من 7 مليار دولار خلال شهر شباط الماضي.

وقالت الوزارة إن كمية صادرات النفط الخام بحسب إحصائية شركة "سومو" للتسويق، بلغت في شهر شباط 92 مليون و255 ألف و610 برميل.

وأشارت إلى أن كميات النفط تلك، صُدِّرت من حقولٍ في وسط العراق وجنوبه، وبلغت إيراداتها  7 مليار و62 مليون و704 ألف دولار.

في غضون ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه بلغت 89 مليون و140 ألف و448 برميل.

بينما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و834 ألف و393 برميل، لافتةً أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.556 دولاراً.

إلى ذلك، قالت وزارة النفط في بيانها، إن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 35  شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

 

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