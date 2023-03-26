البنك الدولي يؤكد التزامه الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لأتمتة الإدارة المالية العامة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد البنك الدولي، اليوم الأحد، التزامه الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لأتمتة الإدارة المالية العامة في العراق.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته كوردستان 24، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها استضافت وفد البنك الدولي لمتابعة القروض الخاصة بالمشاريع الممولة من قبل البنك ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، وآلية أتمتة النظام المالي في البلد".

وأضافت أن "اللجنة رحبت في مستهل الاستضافة بمبنى مجلس النواب بوفد البنك الدولي مثمنة دور البنك الدولي في دعم الحكومة العراقية لتمويل أبواب الإنفاق بالقروض اللازمة لتنفيذ المشاريع حسب وحدات الإنفاق، والتعاون المشترك بين الجانبين".

وتابعت أن "اللجنة المالية بحثت إيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ المشاريع التي تم التوقيع عليها مع البنك الدولي وكيفية تمويل وحدات الإنفاق، إضافة الى إعادة النظر للإسراع في تنفيذ المشاريع في عموم العراق، فضلاً عن ضرورة تعظيم الإيرادات من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني".

وأشارت إلى أن "اللجنة استمعت إلى وفد البنك الدولي بشأن زيارته إلى وزارة المالية المتعلقة بتمويل المشاريع لوحدات الإنفاق وصرف القروض بشأنها، فضلاً عن اطلاعه على رؤية وزارة المالية حول إكمال النقاط المتفق عليها وفقا للرؤية الجديدة للوزارة، حيث بين الوفد بوجود الأرضية المناسبة لتحقيق خطوات تنفيذ المشاريع، مؤكداً التزامه الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لأتمتة الإدارة المالية العامة في العراق وتحقيق التقدم".

وأكملت أن "اللجنة ناقشت مع البنك الدولي إمكانية الاستفادة من خلال تقديم المساعدة في إعداد نظام مالي متكامل مشروع (ifms)، وتقديم موازنة كاملة وإعداد تقارير الحسابات الختامية لمشروع الموازنة".

وأكدت اللجنة في ختام اللقاء "تطلعها للتحول من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني لإحداث تقدم في التعاملات المالية الحديثة وإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص".