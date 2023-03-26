عرفان عبد العزيز: تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان سيخلف تداعيات سلبية

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد زعيم الحركة الإسلامية الكوردستانية عرفان عبد العزيز، اليوم الأحد، أن تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان سيخلف تداعيات سلبية، وسيعرض شرعية الإقليم للخطر.

وقال عرفان عبد العزيز في تصريح صحفي، إن "إقليم كوردستان كيان دستوري، ولا يُمكن إلغائه".

وأشار إلى أنه "تم تأجيل إجراء الانتخابات لمدة عام كامل"، مضيفاً "إن تم تأجيلها أكثر، سيكون له آثار وتداعيات سلبية، لأن ما أضفى الشرعية على كيان إقليم كوردستان منذ عام 1992، هو إجراء الانتخابات".

وأكد أنه "بحسب الدستور لا يمكن حل الإقليم والمحافظات، إلا إن قامت هي بحل نفسها".

وحددت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم، فيما أكدت، أن جميع الجهات متفقة على الموعد.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، "بناءً على المادة رقم 1 لسنة 2005، المعدل، حدد رئيس إقليم كوردستان يوم 18-11-2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم".

فيما أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب بمؤتمر صحفي، أن "جميع الجهات متفقة على موعد الانتخابات"، مشيراً إلى أن "علاقات إقليم كوردستان مع أمريكا في أحسن حالاتها".

وبشأن موضوع النفط والغاز أكد شهاب، أنه "يوجد تفاهم جيد في ما يخص موضوع النفط والغاز"، لافتاً إلى أنه "يجب عدم فرض إرادة أحد على قرار المكونات بالإقليم".

وذكر أن "انتخابات المحافظات العراقية لن تقام في كوردستان"، موضحاً أن "للإقليم قانوناً خاصاً".