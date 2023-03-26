وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء العراقي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 26 آذار مارس 2023، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى لكوردستان 24، "قبل قليل انتهى الاجتماع الثنائي بين وفد حكومة إقليم كوردستان، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني".

من جانبها، قالت وزارة النفط العراقية في بيان تلقته كوردستان 24، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، عقد اجتماعاً مع وفد حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد".

وأضاف البيان أنه "تم بحث الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات الإقليم بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023".

وأكد أنه "حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، ومدير عام شركة تسويق النفط، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، والقانونية، ومدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وعدد من المسؤولين في الدوائر المعنية".

ويضم وفد حكومة إقليم كوردستان، وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، ورئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى".

من جهته أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تغريدة على تويتر، يوم السبت، أن "تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس للتغلب على قرار التحكيم اليوم".

وتابع "سيزور فريق من حكومة إقليم كوردستان بغداد، غداً الأحد، من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا".