سیاسة

محمد حاجي محمود: كيان كوردستان تأسس بالدماء والدموع.. وسندافع عنه حتى آخر قطرة من دمنا

وأكد أن "الاتفاق والتفاهم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، هو أفضل سلاح نحمله الآن"
author_image أحمد حاجي
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود
کوردستان محمد حاجي محمود رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني كيان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود، اليوم الأحد، أن كيان إقليم كوردستان تأسس بفضل الدماء والدموع.

وقال محمد حاجي محمود في تصريح صحفي، "الكورد لم يستشيروا أحداً عندما ثاروا، ولم يستشيروا أحداً عندما باعوا نفطهم، ولن ينصتوا لكلام أحد، ولن نستسلم".

وأضاف أن "هذا الكيان تأسس بفضل الدماء والدموع، وسندافع عنه حتى آخر قطرة من دمنا".

وأكد أن "الاتفاق والتفاهم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، هو أفضل سلاح نحمله الآن".

من جهته نشر مقر البارزاني بياناً يرد فيه على مزاعم تصف إقليم كوردستان "بالكارتوني"، جاء فيه "حول مايصدر من تفسيرات باطلة تصف إقليم كوردستان بأنه كيان كارتوني، فإننا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان ليس كارتونياً، بل هو نتاج دماء الآلاف من الشهداء ودموع أُمهات الشهداء".

وأضاف البيان "تأسس إقليم كوردستان بدماء ودموع شعبنا، وسوف يتم حمايته بالدمع والدم".

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