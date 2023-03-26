سیاسة

أربع محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الاثنين

author_image Kurdistan24 اربیل
لقطات من الفيضان الذي سببته الهطولات المطرية في النجف
لقطات من الفيضان الذي سببته الهطولات المطرية في النجف
العراق النجف الديوانية ذي قار الأنبار واسط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أربع محافظات عراقية هي "الأنبار وذي قار وواسط والنجف"، تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الاثنين، بسبب موجة الأمطار التي تتعرض لها معظم مناطق البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة الأنبار، إن المحافظة تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يوم غدٍ الاثنين، في عموم أقضية المحافظة ونواحيها، نظراً لسوء الأحوال الجوية .

من جانبه، أعلن محافظ ذي قار، في بيانٍ رسمي، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار تساقط الأمطار.

كما أعلنت محافظة واسط والنجف عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يوم غد الإثنين بسبب الأمطار، وسوء الأحوال الجوية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت محافظة الديوانية عن تعطيل الدوام الرسمي، يوم الاثنين، في الدوائر الحكومية بسبب الأمطار الغزيرة، باستثناء الدوائر الخدمية.

وتتعرض معظم المناطق العراقية، لموجة أمطار موسمية تسببت بحدوث فيضاناتٍ في بعضها، كما في محافظة النجف اليوم الأحد.

 

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