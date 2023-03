احذر هذه الأطعمة.. دراسات تكشف أكثر المأكولات غير الصحية

أربيل (كوردستان 24)- لدى الجميع أطعمته المفضلة التي يتوق إليها على أساس ثابت، فهناك أشخاص من محبي الحلويات أو رقائق البطاطس أو الأطعمة المقلية.

وبعض الأطعمة المفضلة لدينا صحية أكثر من غيرها، وبعضها غير صحي تماماً وتندرج تحت أكثر الأطعمة ضرراً بسبب مكوناتها، وفق قائمة نشرها موقع "Eat this Not That".

الخبز الأبيض

ومن أبرز هذه الأطعمة الخبز المكون من الدقيق المبيض كيميائياً، لاحتوائه على كيماويات التبييض مثل أزوديكاربوناميد، وهو يستخدم في صنع عجينة الخبز بشكل رقيق.

وأشار الخبراء إلى أن هناك أدلة على أن "أزوديكاربوناميد" يتحلل إلى مادة كيميائية تسمى يوريتان أثناء عملية الخبز، وتعتبر هذه المادة الكيميائية مادة مسرطنة، وهي مادة AKA يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

عصير الفاكهة مع سكر مضاف

كذلك يعتبر عصير الفاكهة المضاف إليه السكر غير صحي، لاحتوائه على السكريات المضافة، والفواكه الخالية من الألياف، وشراب الذرة عالي الفركتوز.

ومعظم الحلاوة في العصير تأتي من الفركتوز، وهو نوع من السكر يرتبط بتطور الأنسجة الدهنية الحشوية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

المشروبات الغازية الدايت

تعتبر المشروبات الغازية الدايت غير صحية أيضاً، لاحتوائها على الأسبارتام (Aspartame)، وهو مُحلٍّ صناعي تم تطويره في البداية للمساعدة في إنقاص الوزن، ولكن وُجد مؤخراً أن له تأثير معاكس.

ومن الآثار الجانبية له، رفع مستويات الغلوكوز، والإثقال على الكبد، والتسبب في تحويل الفائض إلى دهون، كما وجدت الدراسات أن الأسبارتام مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الأطعمة المقلية

في موازاة ذلك، تعتبر الأطعمة المقلية غير صحية، مثل الدجاج المقلي.

وبصرف النظر عن نسبة الدهون والسعرات الحرارية العالية جداً فيها، فإن المشكلة الرئيسية في هذه الأطعمة المقلية هي أنها تحتوي على مستويات عالية من منتجات Advanced Glycation End الالتهابية، أو AGEs.

وتتكون هذه المركبات عندما يتم طهي المنتجات المشتقة من الحيوانات في درجات حرارة عالية لفترة طويلة من الزمن.

اللحم المقدد والنقانق

في السياق ذاته، تعد اللحوم المصنعة ومنها اللحم المقدد والنقانق من الطعمة غير الصحية تماماً.

وعلى سبيل المثال، عادة ما تكون مصنوعة من اللحوم الحمراء، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

ورغم أن اللحوم الحمراء وحدها ليست سيئة بالنسبة لك، إلا أن اللحوم الحمراء المصنعة غالباً ما تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، بالإضافة إلى مواد مضافة مثل النترات والنتريت.

كذلك أظهرت الأبحاث أن النتريت يمكن أن يؤدي إلى بعض أنواع السرطان، ويمكن أن تتحول هذه المواد المضافة إلى مادة نيتروسامين مسببة للسرطان عند تعرضها للحرارة العالية، وفقاً لعلم اللحوم.