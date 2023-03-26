تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات يوم غدٍ الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستثنى رئيس الحكومة العراقية المؤسسات الأمنية والخدمية من قرار تعطيل الدوام، وفق بيانٍ للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وكانت محافظات النجف، الأنبار، واسط وذي قار، أعلنت تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتعرض معظم المناطق العراقية، لموجة أمطار موسمية تسببت بحدوث فيضاناتٍ في بعضها، كما في محافظة النجف اليوم الأحد.