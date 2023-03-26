صحة وبیئة

تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
الأمطار الغزيرة تسببت بحدوث فيضانات في بعض المحافظات العراقية (وكالات)
الأمطار الغزيرة تسببت بحدوث فيضانات في بعض المحافظات العراقية (وكالات)
العراق الأنبار ذي قار واسط النجف الديوانية العراق محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات يوم غدٍ الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستثنى رئيس الحكومة العراقية المؤسسات الأمنية والخدمية من قرار تعطيل الدوام، وفق بيانٍ للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وكانت محافظات النجف، الأنبار، واسط وذي قار، أعلنت تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتعرض معظم المناطق العراقية، لموجة أمطار موسمية تسببت بحدوث فيضاناتٍ في بعضها، كما في محافظة النجف اليوم الأحد.

 

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