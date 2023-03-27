أسواق النفط تشهد استقرارا وسط توترات جيوسياسية في أوروبا

أربيل (كوردستان24)- استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، حيث سعى المستثمرون للحصول على إشارات من أسواق مالية أوسع ، في حين زادت تعليقات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع الأسبوع من التوترات الجيوسياسية في أوروبا.

وبقيت العقود الآجلة لخام برنت دون تغيير عند 74.99 دولارًا للبرميل في الساعة 03:57 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 75.64 دولارًا. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.29 دولار للبرميل مرتفعا ثلاثة سنتات بعد أن ارتفع إلى 69.92 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفع خام برنت بنسبة 2.8٪ الأسبوع الماضي ، في حين ارتد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8٪ مع انحسار التوترات في قطاع البنوك.

حافظ الدولار على مكاسب النفط ، واستمر قوته يوم الاثنين حيث قام المستثمرون بتقييم تحركات المنظمين لكبح التوتر في النظام المصرفي العالمي.

إن ارتفاع الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى التأثير على الطلب على النفط.

لقيت الأسعار بعض الدعم من تعليقات الرئيس فلاديمير بوتين بأنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن موسكو تقترب جدا من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى حوالي 9.5 مليون برميل يوميا.

تأثرت صادرات المنتجات النفطية الروسية حتى الآن أكثر من صادرات النفط الخام بسبب الحظر الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ، حيث علقت أطنان من الديزل على السفن التي تنتظر المشترين.

في هذه الأثناء ، في فرنسا ، أدى النشاط الصناعي إلى تعطيل مصافي التكرير، وخفض الطلب على النفط الخام وإنتاج الوقود.

يراقب المستثمرون أيضًا مؤشرات مديري مشتريات التصنيع والخدمات في الصين (PMIs) التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.