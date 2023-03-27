سیاسة

اندلاع مظاهرات واسعة في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط اسرائيل مظاهرات

أربيل (كوردستان24)- أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد مطالبته بإلغاء الخطط المثيرة للجدل المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام القضائي.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين، إلى الشوارع في وقت متأخر من الليل في جميع أنحاء البلاد مع انتشار أنباء الإقالة، وتجمّعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس، واخترق المتظاهرون الطوق الأمني في وقت ما.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لإبعادهم عن منزل نتنياهو في القدس مع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع، بينما في تل أبيب، حيث يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع منذ بداية العام، أشعل المتظاهرون نيرانا في محطة رئيسية على الطريق السريع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاحتجاجات ستؤثر على تكتيكات الحكومة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف