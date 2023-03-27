اندلاع مظاهرات واسعة في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع

أربيل (كوردستان24)- أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد مطالبته بإلغاء الخطط المثيرة للجدل المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام القضائي.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين، إلى الشوارع في وقت متأخر من الليل في جميع أنحاء البلاد مع انتشار أنباء الإقالة، وتجمّعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس، واخترق المتظاهرون الطوق الأمني في وقت ما.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لإبعادهم عن منزل نتنياهو في القدس مع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع، بينما في تل أبيب، حيث يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع منذ بداية العام، أشعل المتظاهرون نيرانا في محطة رئيسية على الطريق السريع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاحتجاجات ستؤثر على تكتيكات الحكومة.