أسعار الذهب والعملات العالمية في أسواق اربيل

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 155700 دينار عراقي

100 يورو = 167000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 189000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8150 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3200 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2025 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 495.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 440000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 370000 دينار عراقي