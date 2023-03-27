أسعار الذهب والعملات العالمية في أسواق اربيل
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 155700 دينار عراقي
100 يورو = 167000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 189000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 8150 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 3200 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2025 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 495.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 440000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 370000 دينار عراقي