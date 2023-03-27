هيمن هورامي: أفضل حل لقضية النفط هو تمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي

أربیل (كوردستان 24 ) - أكد نائب رئيس برلمان كوردستان أن الحل الأفضل لمسألة نفط إقلیم كوردستان هو تمرير مشروع قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي.

ووصف موعد الانتخابات البرلمانية الكوردستانية بانها "خطوة مهمة جدا".

بتوصیة من مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان قام وفد من حكومة الاقليم ، الأحد (26 آذار 2023) بزيارة الى بغداد ، لمواصلة المباحثات حول حل القضايا والمشاكل بين أربيل وبغداد ، وتألف الوفد من كمال محمد وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم وكالة وأوميد صباح رئيس ديوان رئيس الوزراء الكوردستاني وفارس عيسى رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد.

وقال هيمن هورامي ، نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان ، لكوردستان 24 إنه تم إحراز تقدم جيد في المحادثات بين وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط في الحكومة الاتحادية.

ويرى هورامي أن الحل الأفضل هو "مواجهة كل هذه المشاكل والأزمات" وتمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي ، والذي "أعتقد أنه جزء أساسي من اتفاق تشكيل حكومة عراقية جديدة.

الذي أكد على ذلك محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي في الاخيرة الى كوردستان .وحول ما أثاره القنصل الامريكي في أربيل عبر تدوينة نشرها على حسابه قال هيمن هورامي :" في الأيام الأخيرة ، نشر القنصل العام الأمريكي إرفين هيكس رابطًا لتقرير تحليلي على حسابه على تويتر وصف فيه إقليم كوردستان بأنه "إقليم كارتوني ".

وتابع نائب رئي برلمان كوردستان "كإقليم كوردستان ، لدينا أوجه قصور ، لكننا أكثر تقدمًا من أجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك ، نحن بحاجة إلى مراجعة أنفسنا.

وشدد هيمن هورامي على أن إقليم كوردستان كيان دستوري وفق الدستور العراقي نشأ نتيجة نضال الشعب الكوردي.

أما بخصوص الاعلان عن موعد إجراء إنتخابات كوردستان ،وصف هورامي موعد الانتخابات البرلمانية الكوردستانية بأنها "خطوة مهمة جدا" مشيرا "هذا هو نصف الطريق والنصف الآخر في ساحة الأحزاب السياسية وبرلمان كوردستان.

ودعا الاحزاب السياسية في كوردستان الى التعاون مع رؤساء الكتل في برلمان كوردستان بشأن موضوع اجراء الانتخابات.،وقال "أعتقد أن معظم الأحزاب اتفقت و قدمت تنازلات جيدة من أجل المصلحة العامة والانتخابات".وقال هورامي إن "الأحزاب السياسية التي هي الآن في العملية السياسية بحاجة إلى مراجعة نفسها وكيفية تعاملها ، لذلك نعتقد أن إجراء الانتخابات ضرورة سياسية وقانونية ويجب إجراؤها هذا العام". أي حديث عن عدم إجراء انتخابات يهدف إلى تقويض الوضع الدستوري لإقليم كوردستان.

وبشأن الجلسة الاستثنائية للمحكمة الاتحادية في 29 تشرين الثاني / نوفمبر لتمديد ولاية برلمان كوردستان ، أوضح أنه مهما كانت نتائج الجلسة ستؤثر على الانتخابات.