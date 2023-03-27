الاحتجاجات تتصاعد في إسرائيل والولايات المتحدة "قلقة للغاية"

أربيل (كوردستان24)- أصدر البيت الأبيض اليوم الاثنين، بياناً أعرب فيه عن "القلق البالغ" بشأن التطورات في إسرائيل، وذلك تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات في البلاد.

وجاء في البيان: "كانت القيم الديمقراطية دائماً، ويجب أن تظل، السمة المميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف البيت الأبيض، أن التغييرات الجوهرية في النظام الديمقراطي يجب "متابعتها بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وحث البيت الأبيض قادة الحكومة الإسرائيلية على "إيجاد حل وسط في أسرع وقت"، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل وديمقراطيتها "يظل حصينا".

وأغلق آلاف المحتجين في وقت سابق، طريق تل أبيب السريع لساعات وتظاهر الآلاف خارج منزل نتنياهو في القدس وفي مدن أخرى، وأغلقوا الطرق السريعة وتقاطعات المرور، وفقا لتقارير، في أعقاب إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي دعا إلى تعليق خطة الحكومة المثيرة للانقسام والرامية إلى إجراء إصلاحات في النظام القضائي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سوف يلقي اليوم كلمة للأمة في أعقاب اندلاع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل بعد إقالة غالانت.

بيد أن أنباء تحدثت عن تأجيل نتنياهو كلمته التي كان من المتوقع أن يتحدث فيها علنا عن خططه المثيرة للجدل.

وأشارت بعض وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قد يوقف الخطط بسبب الاحتجاجات، أو على الأقل يطرح تسوية، لكن الضغط من داخل حكومته الائتلافية قد يجعل ذلك صعباً.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، نتنياهو إلى وقف الإصلاحات التي ستحد من سلطة القضاء، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وقال هرتزوغ في بيان: "رأينا الليلة مشاهد صعبة للغاية. أناشد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف .. من أجل وحدة شعب إسرائيل من أجل المسؤولية التي نحن ملزمون بها، أدعوكم إلى وقف العملية التشريعية على الفور".

ومن المقرر أن يجتمع كبار القادة العسكريين صباح الاثنين لبحث "التداعيات الأمنية" في أعقاب إقالة وزير الدفاع.

كما يعتزم المحتجون، في وقت لاحق اليوم، تنظيم مسيرة أمام الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما أعلن قادة الاحتجاجات.