بوغدانوف يرجّح عقد اجتماع نواب وزراء خارجية "الرباعي" مطلع الشهر المقبل

أربيل (كوردستان24)- قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف اليوم الاثنين 27 آذار مارس، أن المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، قد تجري في موسكو خلال أوائل شهر نيسان المقبل.

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردًا على سؤال بشأن احتمال عقد مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء الخارجية، "أعتقد أنه في بداية نيسان، في موسكو، ستكون هذه المشاورات من أجل التحضير للاجتماع الوزاري".

وأضاف في تصريحات أخرى اليوم أيضًا لوكالة "تاس" الروسية، أنه بالرغم من كون الأوقات الحالية ضمن موسم العطل ورمضان والعديد من الظروف الأخرى، لكن العمل مستمر لإجراء اللقاء، آملًا أن تبلغ الوساطة الروسية هدفها بإعادة العلاقات السورية- التركية.

ورحب المسؤول الروسي بالتقارب السعودي مع بشار الاسد، والمحادثات التي توجت نحو إعادة فتح سفارتي البلدين، قائلًا، "هذه خطوة جيدة من الجانبين، كانت هناك اتصالات، وستبقى قائمة على ما اعتقد، نرحب بتطبيع العلاقات بين سوريا والسعودية ودول عربية أخرى".