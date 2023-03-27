بدأ إستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) – أعلن عضو في اللجنة المالية إن صادرات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كوردستان ستستأنف بنهاية الأسبوع الجاري. وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقی نهرو رواندوزي لكوردستان 24 اليوم الاثنين 27 اذار إن صادرات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كوردستان ستستأنف نهاية هذا الاسبوع .

وتابع راوندوزي : "إن تعليق الصادرات سيلحق ضررا كبيرا بالحكومة العراقية وإقليم كوردستان ، لأن تعليق 500 ألف برميل نفط يوميا وسعر بيع كل برميل يتسبب في خسارة 35 مليون دولار.

هذا ووصل وفد من حكومة اقليم كوردستان بغداد يوم الاحد 26 اذار بناء على توصية من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، وذلك لمواصلة المباحثات لحل القضايا بين اربيل وبغداد ، وضم الوفد كلا من اوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء وفارس عيسى رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد .

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، قال السبت ، إن فريقا من حكومة الاقليم سيزور بغداد الأحد لمواصلة المحادثات مع بغداد على أساس حسن النية.