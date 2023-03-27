السوداني يصدر عدة توجيهات لإنهاء التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عدة توجيهات لإنهاء التلكؤ في مشاريع مداخل العاصمة، فيما شدد على ضرورة تزويده بموقف أسبوعي يتضمن تفاصيل سير الإنجاز بهذه المشاريع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً مهمّاً خُصّص لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الأربعة للعاصمة بغداد والوقوف على أسباب التلكّؤ فيها، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ بغداد وأمينها وقادة أمنيين وخبراء فنيين وممثلي الشركات المنفذة".

وأشار السوداني إلى "معاناة المواطنين اليومية بسبب سوء مداخل العاصمة بغداد، وتقصير الجهات المعنية في التعامل مع هذا المشروع المهم للمواطنين والعجلات والفعاليات المجتمعية والخدمية والأمنية، وعدم تقدير حجم المشكلة، محملاً الجهات المعنية مسؤولية هذا التلكؤ، بتبريرات غير مقبولة"، مشدداً "على أن الوضع في تلك المداخل أصبح لا يُطاق، ولا يمكن المجاملة في هذا الوضع".

وجدّد رئيس مجلس الوزراء التأكيد "على ضرورة أن تضع الجهات المختصة أولوياتٍ إزاء خطط المشاريع، فهناك مشاريع لا تقبل التعطيل والتأخير، وذلك باستنفار الجهات المعنية كلَّ ملاكاتها وصلاحياتها لإكمال تنفيذ مشروعات المداخل، ومعالجة تلكؤ العمل فيها".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدة توجيهات لحسم إنجاز مشاريع بوابات العاصمة، أهمها:

-اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إزاء الشركات المتلكئة، وعلى الوزارات والمحافظة تنفيذ واجباتهم بالكامل.

-زيادة أوقات العمل ليكون على ثلاث وجبات بواقع 24 ساعة.

-حسم أمر الغيار لمشروع مدخل بغداد - الموصل خلال 10 أيام.

-قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل، برفع جميع التعارضات التي تعرقل هذه المشاريع خلال مدة أسبوعين.

-على المحافظ ونائب المحافظ والمعاونين الفنيين الدوام في دائرة المهندس المقيم لهذه المشاريع، ومتابعتها ميدانياً والتواجد المستمر.

-تزويد رئيس الوزراء بموقف أسبوعي يتضمن تفاصيل سير الإنجاز بهذه المشاريع.