مجتمع

اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان يحدد مقدار زكاة المال والفطر لهذا العام

وأكد المجلس أن "القرار جاء على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الإسلامي"
author_image أحمد حاجي
شعار اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان
شعار اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- حدد المجلس الأعلى للإفتاء التابع لاتحاد علماء الدين الكوردستاني، اليوم الإثنين 27 آذار مارس 2023، مقدار زكاة المال والفطر والصدقات والفدية لهذا العام.

وقال المجلس الأعلى في بيان، إن القرار جاء على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الإسلامي ومقارنة لآراء كبار العلماء فقد تم تحديد النسب الاتية:

أولاً: سيكون حجم زكاة الفطر للفرد هذا العام (3500) دينار على الأقل.

ثانياً: مقدار فدية الصيام (3500) دينار في اليوم.

ثالثاً: مقدار المال الواجب الزكاة عليه (7,200,000) سبعة ملايين و200 ألف دينار، أي إذا كان للشخص (7,200,000) سبعة ملايين ومائتي ألف دينار عراقي، ومضت السنة، وجب عليه دفع (25000) خمسة وعشرين ألف دينار على كل مليون كزكاة للفقراء والمحتاجين.

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