حليفٌ لـ بوتين: موسكو تمتلك أسلحةً قادرة على تدمير الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، من أن موسكو تمتلك من الأسلحة ما يدمر أي عدو، مثل الولايات المتحدة، إذا تعرض وجودها للتهديد.

واتّهم حليف فلاديمير بوتين، واشنطن بالتقليل من شأن القوة النووية لروسيا، وذلك في أحدث تصريحاتٍ من مسؤولٍ روسي رفيع المستوى والتي تثير شبح مواجهة نووية بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وقال باتروشيف لصحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية اليوم الاثنين، "ما زال السّاسة الأميركيون الذّين يصدقون ما يروجون له على ثقة من أنه في حالة حدوث صراع مباشر مع روسيا، ستكون الولايات المتحدة قادرة على شنّ هجوم صاروخي وقائي ستفقد بعده روسيا القدرة على الرد. وهذه حماقة تتسم بقصر النظر وخطيرة جداً".

وأضاف "روسيا صبورة ولا تروع أحداً بتفوقها العسكري، لكنها تمتلك أسلحة حديثة وفريدة من نوعها قادرة على تدمير أي خصم، مثل الولايات المتحدة، في حال تهديد وجودها"، بحسب رويترز.

وقالت روسيا إن أحد أسباب إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في شباط من العام الماضي فيما تسمّيه "عملية عسكرية خاصة" هو مواجهة تهديد أمني حقيقي ناجم عن تقارب كييف مع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، تتّهم روسيا الغرب، بدون تقديم أدلة علنية، بتوجيه تهديدات نووية لها، وأعلنت استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في حالات الضرورة القصوى إذا تعرض وجود الدولة الروسية للخطر.