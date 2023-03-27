القنصل الأمريكي في أربيل يزور دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- زار القنصل الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس، اليوم الإثنين، دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، وشدد على مواصلة تعزيز العلاقات بين أربيل وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية.

وذكر بيان صادر عن الدائرة، أن "مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، استقبل اليوم الإثنين 27 آذار مارس 2023، القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان إيرفن هيكس".

وأضاف البيان "وفي اللقاء الذي حضرته ممثلة حكومة إقليم كوردستان في أمريكا بيان سامي عبد الرحمن، تحدث مسؤول مكتب العلاقات الخارجية عن علاقات الصداقة التاريخية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن "الجانبين بحثا وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات السياسية، والتقرير الصادر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية، ومجالات التنسيق والتعاون المشترك".

من جانبه، أعرب القنصل الأمريكي بحسب البيان، "عن سعادته بهذا اللقاء، وأشار إلى علاقات التحالف والصداقة بين حكومة إقليم كوردستان والولايات المتحدة، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية".

وتابع البيان "في نهاية اللقاء، بحث الجانبان العلاقات بين أربيل وبغداد، وآخر المستجدات في إقليم كوردستان والعراق".