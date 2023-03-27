مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال جراء إطلاق سيدة النار على مدرسةٍ أميركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة مدينة ناشفيل جنوبي الولايات المتحدة، عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابة أطلقت النار بمدرسة ابتدائية.

وأطلقت شابة النار، صباح الإثنين، في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في هجوم استخدمت فيه رشّاشين ومسدّساً "على الأقلّ، أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين، قبل أن ترديها الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة ناشفيل، دون أرون، في مؤتمرٍ صحفي إنهم بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي. وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة.

وذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدساً، وأطلق شرطيان ضمن فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها.

من جانبه، قال المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت، جون هاوزر، في بيان إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية.

وأفادت قناة تلفزيونية محلية بأن المدرسة تخدم مرحلة ما قبل المدرسة وحتى طلاب الصف السادس ونظمت برنامجاً تدريبياً عملياً على الرماية في عام 2022.