الخارجية الأمريكية: إقليم كوردستان شريك استراتيجي لنا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إقليم كوردستان هو شريك استراتيجي لنا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، إن "إقليم كوردستان والعراق هما شريكان استراتيجيان للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أنه "لطالما حث المسؤولون في واشنطن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إلى معالجة خلافاتهما بشأن ملفي الموازنة وقانون النفط الغاز".

وشدد على أن "الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام، وعلاقة طويلة الأمد مع إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية على علم، بأن حكومة إقليم كوردستان تحاول التوصل إلى اتفاق، مع الحكومة الاتحادية".

وكشف عن أن "الولايات المتحدة الأمريكية دعت العراق وتركيا إلى البدء باستئناف تصدير النفط"، مؤكداً أن "تعطيل تصديره لن يعود بالفائدة على أي طرف".